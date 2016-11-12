Литературно-художественный
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ПОДПИСКА на "Север"

Подписку на журнал "Север" можно оформить не только в почтовых отделениях, но и через редакцию, что намного дешевле.

Литературная премия журнала "Север"

Литературная премия журнала "Север"

Лауреатами литературной премии "Севера" за 2015 год стали Геннадий Рязанцев-Седогин (Липецк), Валерий Рубушков (Петрозаводск), Александр Костюнин (Петрозаводск), Александр Ершов (Петрозаводск).

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Дорогие писатели и читатели, с наступающим 2017 годом!

В размеренный
                    тысячелетья ход
Уже вбегает быстрыми
                                       шажками
Младенец резвый - славный
                                           Новый год,
Потряхивая белыми снежками.
Его сопровождает Дед Мороз
С мешком волшебным
                            песен и подарков.
Он счастье вам желанное
                                            принёс,
Завёрнутое празднично и ярко.
Пусть загорятся новые мечты,
Пусть вдохновляют новые
                               свершенья.
А у задач проблемных,
                                   непростых
Окажутся пусть лёгкими решенья!
Пусть дарит радость жизни
                                         новый путь,
Пусть удивляет чьих-то глаз
                                           вниманье.
И если не сейчас - когда-нибудь
Осуществится каждое желанье!

                               Е.Е. Пиетиляйнен,
                               главный редактор журнала "Север",
                               председатель КРО Союза писателей России

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"Север": история, люди, события"лекция главного редактора журнала "Север" Елены Пиетиляйнен на телеканале Совета Федерации. Посмотреть передачу можно здесь, посмотреть и скачать можно здесь.

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27/12 О времени, об истории, о книге…
27/12 В Петрозаводском государственном университете прошёл творческий вечер Елены Пиетиляйнен
21/12 В Карельском региональном отделении Союза писателей России состоялась работа творческих секций
19/12 Вениамин Слепков стал лауреатом стипендии Правительства Республики Карелия
15/12 В чем смысл поэзии?

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1-я премия и медаль им. А.Невского

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Золотой фонд прессы - 2015

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Школьник из села Вешкелицы Матвей Зайцев - о творчестве писателя Константина Гнетнева

Девятиклассник средней школы села Вешкелицы Суоярвского района Матвей Зайцев стал победителем в своей номинации на III Республиканской конференции «Юный краевед Карелии». Подробнее

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Главный редактор

Пиетиляйнен
Елена
Евгеньевна

Кандидат педагогических наук.

Председатель Карельского регионального отделения Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России.

Координатор Международной ассоциации писателей и публицистов по Северо-Западу.

Член Совета по культуре при Главе Республики Карелия.

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