Акция Архив
Названы лауреаты «Северной звезды»-2016.
Литературная премия журнала "Север"
Лауреатами литературной премии "Севера" за 2015 год стали Геннадий Рязанцев-Седогин (Липецк), Валерий Рубушков (Петрозаводск), Александр Костюнин (Петрозаводск), Александр Ершов (Петрозаводск).
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"Север": история, люди, события" - лекция главного редактора журнала "Север" Елены Пиетиляйнен на телеканале Совета Федерации. Посмотреть передачу можно здесь, посмотреть и скачать можно здесь.
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Перекресток Архив
Школьник из села Вешкелицы Матвей Зайцев - о творчестве писателя Константина Гнетнева
Девятиклассник средней школы села Вешкелицы Суоярвского района Матвей Зайцев стал победителем в своей номинации на III Республиканской конференции «Юный краевед Карелии». Подробнее
16 ноября в Национальной библиотеке при полном аншлаге прошёл творческий юбилейный вечер Елены Пиетиляйнен.
Как отметил в своём поздравительном слове заместитель Главы Карелии по региональной политике Вячеслав Баев, Елена Пиетиляйнен блестяще проявила себя везде, где бы она ни работала в течение всей своей жизни. Подробнее
Главный редактор
Кандидат педагогических наук.
Председатель Карельского регионального отделения Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России.
Координатор Международной ассоциации писателей и публицистов по Северо-Западу.
Член Совета по культуре при Главе Республики Карелия.