Дорогие писатели и читатели, с наступающим 2017 годом!



В размеренный

тысячелетья ход

Уже вбегает быстрыми

шажками

Младенец резвый - славный

Новый год,

Потряхивая белыми снежками.

Его сопровождает Дед Мороз

С мешком волшебным

песен и подарков.

Он счастье вам желанное

принёс,

Завёрнутое празднично и ярко.

Пусть загорятся новые мечты,

Пусть вдохновляют новые

свершенья.

А у задач проблемных,

непростых

Окажутся пусть лёгкими решенья!

Пусть дарит радость жизни

новый путь,

Пусть удивляет чьих-то глаз

вниманье.

И если не сейчас - когда-нибудь

Осуществится каждое желанье!



Е.Е. Пиетиляйнен,

главный редактор журнала "Север",

председатель КРО Союза писателей России

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