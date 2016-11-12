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Литературная премия журнала "Север"
Лауреатами литературной премии "Севера" за 2015 год стали Геннадий Рязанцев-Седогин (Липецк), Валерий Рубушков (Петрозаводск), Александр Костюнин (Петрозаводск), Александр Ершов (Петрозаводск).
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Дорогие писатели и читатели, с наступающим 2017 годом!
В размеренный
тысячелетья ход
Уже вбегает быстрыми
шажками
Младенец резвый - славный
Новый год,
Потряхивая белыми снежками.
Его сопровождает Дед Мороз
С мешком волшебным
песен и подарков.
Он счастье вам желанное
принёс,
Завёрнутое празднично и ярко.
Пусть загорятся новые мечты,
Пусть вдохновляют новые
свершенья.
А у задач проблемных,
непростых
Окажутся пусть лёгкими решенья!
Пусть дарит радость жизни
новый путь,
Пусть удивляет чьих-то глаз
вниманье.
И если не сейчас - когда-нибудь
Осуществится каждое желанье!
Е.Е. Пиетиляйнен,
главный редактор журнала "Север",
председатель КРО Союза писателей России
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"Север": история, люди, события" - лекция главного редактора журнала "Север" Елены Пиетиляйнен на телеканале Совета Федерации. Посмотреть передачу можно здесь, посмотреть и скачать можно здесь.
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Школьник из села Вешкелицы Матвей Зайцев - о творчестве писателя Константина Гнетнева
Девятиклассник средней школы села Вешкелицы Суоярвского района Матвей Зайцев стал победителем в своей номинации на III Республиканской конференции «Юный краевед Карелии». Подробнее
16 ноября в Национальной библиотеке при полном аншлаге прошёл творческий юбилейный вечер Елены Пиетиляйнен.
Как отметил в своём поздравительном слове заместитель Главы Карелии по региональной политике Вячеслав Баев, Елена Пиетиляйнен блестяще проявила себя везде, где бы она ни работала в течение всей своей жизни. Подробнее
Главный редактор
Кандидат педагогических наук.
Председатель Карельского регионального отделения Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России.
Координатор Международной ассоциации писателей и публицистов по Северо-Западу.
Член Совета по культуре при Главе Республики Карелия.