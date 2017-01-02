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"Северная звезда"-2016

"Северная звезда"-2016

Названы лауреаты «Северной звезды»-2016.

Литературная премия журнала "Север"

Литературная премия журнала "Север"

Лауреатами литературной премии "Севера" за 2015 год стали Геннадий Рязанцев-Седогин (Липецк), Валерий Рубушков (Петрозаводск), Александр Костюнин (Петрозаводск), Александр Ершов (Петрозаводск).

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20/01 Вышел первый в этом году номер «Севера»
09/01 Член редакционного совета журнала «Север» Константин Гнетнев стал лауреатом «Российского писателя» за 2016 год
27/12 О времени, об истории, о книге…
27/12 В Петрозаводском государственном университете прошёл творческий вечер Елены Пиетиляйнен
21/12 В Карельском региональном отделении Союза писателей России состоялась работа творческих секций

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Школьник из села Вешкелицы Матвей Зайцев - о творчестве писателя Константина Гнетнева

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Пиетиляйнен
Елена
Евгеньевна

Кандидат педагогических наук.

Председатель Карельского регионального отделения Союза писателей России, секретарь Правления Союза писателей России.

Координатор Международной ассоциации писателей и публицистов по Северо-Западу.

Член Совета по культуре при Главе Республики Карелия.

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